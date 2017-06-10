Тернопільська гімнастка на міжнародних змаганнях зібрала цілу колекцію медалей

10/06/2017 0
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У словацькій Трнаві завершились Міжнародні змагання серед юніорів (дівчата) зі спортивної гімнастики, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Тернополянка вихованка тренера Тернопільської КДЮСШ №1 Тетяни Геращенко та учениця ТНВК «Школа-колегіум ім. Й.Сліпого» Анастасія Бачинська, яка є лідером збірної України у своєму віці, зуміла обійти всіх своїх суперниць і здобути одразу 4 нагороди: “золото” у багатоборстві, “срібло” у вільних справах та на брусах і “бронзу” в опорному стрибку.

Зазначимо, що ці старти стали останньою перевіркою сил перед XIV літнім Європейським юнацьким олімпійським фестивалем 2017 року в угорському Дьорі, а тому представництво на змаганнях було напрочуд сильним.

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