Тернопільська фірма буде судитися з Порошенком

21/05/2017 Розмір тексту:

У фірмі «Парус-Тернопіль», що знаходиться на вул. Медова, і яка займається розробкою, просуванням та впровадженням програмного забезпечення для автоматизації управління підприємствами, мають намір оскаржити рішення президента про заборону у суді.

Зокрема, як повідомила «Галасу» керівник ТзОВ «Парус» Ольга Яворська, «Парус» – це група українських компаній. Інформацію про це можна отримати на сайті parus.ua в розділі «Авторські права та дозволи”. У кампанії наразі вважають, що поява в санкційному списку групи компаній «Парус» не є правомірним, а тому сприймається ними як тиск і буде оскаржена у суді.

Власне, крім того, повідомлення такого ж змісту з’явилося й на їхньому офіційному сайті, де ще дописано, що дана заява пов’язана з указом Президента України №133/2017 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Нагадаємо, підприємство «Парус-Тернопіль» займається такими послугами як: забезпечення програмних продуктів для автоматизації управління підприємств малого та середнього бізнесу; програмних продуктів, що автоматизують управління організацій, що перебувають на державному бюджеті; програмних продуктів для автоматизації управління великих підприємств, корпорацій і холдингів, у тому числі виробничих підприємств, підприємств паливно-енергетичного комплексу, підприємств телекомунікацій і зв’язку.

Однак у зв’язку із указом Президента України Петра Порошенка під заборону потрапили агенти російського інформаційного впливу, в т.ч. соцмережі «ВКонтакте», «Однокласники», «Яндекс», а також російське програмне забезпечення.