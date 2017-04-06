Тернопільська дівчина-коп може наздогнати будь-якого злочинця. ФОТО
05/04/2017 1
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4 квітня патрульна Тетяна Смаль виборола першість у особистому заліку з легкоатлетичного кросу на дистанції 1000 метрів.
Вона брала участь у змаганнях чемпіонату Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України з легкоатлетичного кросу за програмою змагань «Динаміада-2017», повідомляють в управлінні патрульної поліції міста.
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Коментарі (1)
ромко05/04/2017
хоч би пузо втягнув вуйцьо :)