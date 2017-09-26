Тернопільська делегація на чолі з головою облради Віктором Овчаруком бере участь у Конгресі ініціатив Східної Європи

Тернопільську делегацію представляють голови обласної ради Віктор Овчарук, ОДА – Степан Барна, голова Теребовлянської об’єднаної територіальної громади Сергій Поперечний. Окрім Тернопільщини участь у роботі зібрання беруть представники органів місцевого самоврядування Вінницької, Харківської, Волинської, Львівської областей.

Конгрес ініціатив Східної Європи об’єднує спеціалістів-практиків у сфері транскордонної співпраці, спрямованої на суспільний розвиток, а також він є платформою для діалогу представників культури, освіти, мистецтва, органів державної влади, місцевого самоврядування. Основна увага спрямована на перспективи розвитку Центральної і Східної Європи, проблеми малих міст і сільських районів.

VI Конгрес ініціатив Східної Європи присвячено перспективам розвитку Центрально – Східної Європи, також викликам, пов’язаним з розвитком міст і сіл, з урахуванням потреб їх мешканців. Запрошені гості дізнаються про місцеві ініціативи Польщі, зокрема Любліна та сусідніх країн. У зв’язку з численними загрозами, які зазнає сучасна Центрально-Східна Європа, важливе місце в програмі займає тема «Політика і безпека». Багато уваги під час форуму приділяється також інноваціям, які не лише дозволяють реалізовувати зазначені завдання у швидший, дешевший та ефективніший спосіб, а й значно поліпшують якість щоденого життя громадян. На цьогорічному Конгресі розглядається чимало питань, пов’язаних із наукою, освітою, культурою, туризмом, мобільністю громад, демокрамчними цінностями.

«Це надзвичайно важливо та корисно для нашої держави загалом та місцевих громад зокрема, – вважає Віктор Овчарук, -оскільки наше суспільство перебуває й стані реформування. Проводячи реформу місцевого самоврядування ми нічого нового не придумуємо. «Велосипед» винайдений уже давно і він ефективно працює в усіх розвинутих країнах Західної Європи і в Америці, а нам необхідно вдало переймати їхній досвід, який може бути прийнятним до наших умов та реалій».

Відбуваються та плануються дискусії в рамках восьми програмних ліній – децентралізація влади, інноваційність, політика та безпека, наука і освіта, моделі примирення.

VI Конгрес відбувається в рамках діяльності Центру східних компетенцій – програми, реалізованої Люблінським воєводством. Завданням Центру є створення мереж та ініціювання нових заходів, спрямованих на формування нової якості у сфері співробітництва. Цьогорічний конгрес проводиться у рамках святкування 700-річчя надання місту Любліну Магдебургського права.