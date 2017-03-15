Тернопільська чиновниця очолила партію на Донеччині

15/03/2017 Розмір тексту:

Тернопільська “свободівка” Марія Чашка очолила Донецьку обласну організацію “Свободи” й тепер на місці координує їхню діяльність.

До цього Марія Чашка була начальником Управління соціального захисту населення Тернопільської міської ради, замістивши на посаді Володимира Сулиму, який був керівником Управління поки Марія Чашка служила у “Карпатській Січі”.

Утім, як бачимо не змогла бойова “свободівка” довго просидіти в керівному кріслі, адже буквально протрималася лише три місяці, і знову вирушила на службу. Тепер до Донецька, повідомляє Галас.

Начальником Управління соціального захисту населення знову призначили Володимира Сулиму. Про це сьогодні, 15 березня, повідомив на виконавчому комітеті Тернопільської міської ради міський голова Сергій Надал.