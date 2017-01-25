Тернопільська біатлоністка виборола “бронзу” Чемпіонату Європи
25/01/2017 0
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У середу, 25 січня, у Польщі стартував чемпіонат Європи з біатлону індивідуальними гонками.
Наша спортсменка, Анастасія Меркушина, у перший же день змагань взяла бронзову нагороду.
Перше та друге місце посіли росіянки – Ірина Старих та Світлана Слєпцова, повідомляє Радіо 24.
До слова, в чоловічій індивідуальній гонці серед українців найкращий результат показав Руслан Ткаленко. Він фінішував 21-м. Виграв гонку Олександр Логінов з Росії. Другим приїхав болгарин Красимир Анєв, а третє місце посів росіянин Олексій Слєпцов.
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