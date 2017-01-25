Тернопільська біатлоністка виборола “бронзу” Чемпіонату Європи

25/01/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

У середу, 25 січня, у Польщі стартував чемпіонат Європи з біатлону індивідуальними гонками.

Наша спортсменка, Анастасія Меркушина, у перший же день змагань взяла бронзову нагороду.

Перше та друге місце посіли росіянки – Ірина Старих та Світлана Слєпцова, повідомляє Радіо 24.

До слова, в чоловічій індивідуальній гонці серед українців найкращий результат показав Руслан Ткаленко. Він фінішував 21-м. Виграв гонку Олександр Логінов з Росії. Другим приїхав болгарин Красимир Анєв, а третє місце посів росіянин Олексій Слєпцов.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як ви оцінюєте прибирання Тернополя від снігу на Різдвяні свята?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,280 / 9.51m