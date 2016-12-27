Тернопільська “Батьківщина” звинуватила БПП у брехні

27/12/2016 Розмір тексту:

Тернопільська обласна організація ВО «Батьківщина» заявила, що пропрезидентська партія БПП надала недостовірну інформацію про кандидатів та переможців виборів до Гримайлівської селищної та Коцюбинської сільської об’єднаних територіальних громад.

Про це повідомив голова Гусятинської районної організації ВО «Батьківщина» Володимир Пеляк, пише Репортер.

За його словами, на сайті ЦВК розміщені недостовірні дані про місце роботи та висування кандидат на посаду голови Гримайлівської селищної об’єднаної громади Сергія Чайку, який не є самовисуванцем, бо висувався партією «Батьківщина» і переміг.

Також, на сайті ЦВК є обманом той факт, що кандидат на посаду Коцюбинського сільського голови Іван Воробець – безпартійний, хоча чоловік є членом партії «Батьківщина» з 2004 року і переміг на виборах з впевненою підтримкою – 85,8%.

«Ми з’ясували, що неправдиві дані до ЦВК подали в Гусятинському районному реєстрі виборців, бо з місцевої ТВК ще жодної інформації не відправляли. Чому так сталося, нам чітко не пояснили, але, як виявилося, таких випадків по Україні досить багато, коли кандидатів від партії «Батьківщина», особливо, які перемогли на виборах на сайті ЦВК називають самовисуванцями, змінюють партійність, а потім, у партії «Солідарність» ще й присвоюють їх перемоги собі», – розповів Володимир Пеляк.

Мало того, у деяких ЗМІбуло вказано, що до Коцюбинської сільської об’єднананої територіальної громади Іван Воробець переміг не як представник партії «Батьківщина», а як самовисуванець, за підтримки БПП.

Самого Івана Воробця дуже обурила така нахабна провокація партії влади.

«Я здивований і обурений такими діями цих політиків. Люди, які мене підтримали і віддали за мене таку кількість голосів знали, яку політичну силу я представляю. Я давно є членом партії «Батьківщина» і навіть не думав змінювати політичних вподобань», – підкреслив переможець виборів на посаду голови Коцюбинської сільської об’єднаної територіальної громади.