Тернопільська артилерійська бригада відзначає третій день народження

05/09/2017 Розмір тексту:

Третій день народження святкує 44-та окрема артилерійська бригада. З цієї нагоди перед тернополянами виступив військовий оркестр, а попереду – День відкритих дверей. Відтак 44-та окрема артилерійська бригада запрошує гостей.

44-та артилерійська бригада готується до Дня відкритих дверей з нагоди третьої річниці від дня її створення. Урочистості заплановані на восьме вересня.

«Ми вирішили подарувати тернополянам гарний настрій, зробити день приємним і цікавим. Тому був підготовлений цей концерт, а ще більше урочистостей заплановано на День відкритих дверей, який відбудеться восьмого вересня. Артилеристи демонструватимуть не лише своє вміння воювати, а й ще й дарувати настрій звичайним громадянам. До слова, військовий оркестр виконує винятково українські пісні», – розповідає прес-офіцер 44-ої окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.

Також військові представили до уваги тернополян експозицію військової амуніції.

Софія Романська