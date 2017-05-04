Мешканцям Тернопільщини зменшили соціальну норму на газ та електроенергію

04/05/2017 Розмір тексту:

З першого травня жителям Тернопільщини зменшено соціальну норму на споживання теплової енергії, електрики та газу. Відповідні зміни затвердив Кабінет Міністрів України.

Жителям краю доведеться менше споживати енергії. Кабмін переглянув окремі соціальні норми з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв домогосподарствами. Відтак споживання газу було зменшено до п’яти кубометрів за однин квадратний метр опалювальної площі.

«Щодо норми субсидії, то ми маємо на сьогоднішній день 5,5 кубів на один метр квадратної площі, це в опалювальний період, з наступного опалювального періоду буде 5 метрів кубічних. Це суттєво не змінить ситуацію з користуванням субсидій, оскільки ми маємо економію ще від минулого року. Цього року ми маємо до п’ятсот мільйонів повернути до бюджету через те, що люди не використали цих грошей. Також знижено норми споживання теплової енергії для централізованого теплопостачання абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку: до 0,0431 Гкал з 0,0548 Гкал на 1 квадратний метр опалювальної площі в місяць в опалювальний період», – відзначив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Аналітики пояснюють, що нововведення пов’язані зі збільшенням кількості користувачів субсидій. Наразі в області за субсидіями звернулося майже 227 тисяч жителів.

Софія Романська