Впав з воза і загинув: трагедія на Теребовлянщині

11/04/2018 Розмір тексту:

Нещастя трапилося в лісосмузі неподалік села Долина Теребовлянського району.

Правоохоронці встановили, що 46-річний чоловік заготовляв дрова. Коли підвода була повна, рушив додому, але коні, вочевидь, сполохалися. Внаслідок різкого руху він впав на землю.

Травми, виявлені на тілі, свідчать що загиблий вдарився головою, крім цього помітні сліди волочіння. Смерть настала на місці трагедії.

Тіло виявив односелець потерпілого, який і викликав поліцейських.

Інформація про подію внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань.