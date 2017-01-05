Тернопільщину знов очікує транспортний колапс?

05/01/2017 Розмір тексту:

На Різдво у Західній Україні передбачають сильні снігопади, мороз і пориви вітру. Циклон впливатиме на погодні умови до дев’ятого січня. Відтак під час Різдвяних свят можливе ускладнення руху транспортних засобів. Жителів краю просять не вирушати у далекі подорожі.

Погодні умови ускладнюються через переміщення циклону з Чорного моря. Відтак найближчими днями метеорологи радять очікувати сильних снігопадів, також можливі хуртовини, а пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. За прогнозами Укргідрометеоцентру, можливе утворення значного снігового покриву.

«Загалом передбачається досить прохолодна погода. Можливі сильні снігопади по всій території регіону. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Температура повітря: вночі 16 – 26 градусів морозу, вдень 6 – 12 градусів нижче нуля, місцями ще сильніші морози. Також можливий сильний вітер 15 – 20 метрів за секунду. А загалом погодним умовам буде характерна різка мінливість».

За словами метеорологів, морози послабшають аж після Різдвяних свят.