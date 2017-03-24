Тернопільщину “завалює” сміттям. Який вихід?

24/03/2017 Розмір тексту:

В області нараховують понад сімсот стихійних сміттєзвалищ. Сміттєпереробний завод і сортувальна лінія залишається лише у далекоглядних планах. А тим часом проблема забрудненості регіону лише загострюється. Які шляхи вирішення, говорили в обласному прес-клубі.

Тернопіль був одним із найчистіших міст України. Наразі він втратив цей статус. А суперечки навколо сміттєвої проблеми точаться роками.

«Cвого часу це місто називали зеленою оазою України. Оскільки Тернопіль завжди вважався чистим містом. Але це було колись, сьогодні проблема забрудненості особливо актуальна. У цьому краї – сотні стихійних сміттєзвалищ. Щоразу нова влада обіцяє вирішити цю проблему, але поки що все на місці. Сміття з Тернополя надалі вивозять у Малашівці, а сміттєпереробна лінія, як і завод, наразі «будуються» лише на словах. Ми пропонуємо, щоб це питання було підняте на державному рівні. Щоб вирішити проблему, потрібні гроші і кокретна програма дій», – відзначив представник Всесвітнього фонду Дикої Природи у Тернопільській області Юрій Собі.

Громадські активісти закликають жителів краю дотримуватися екологічної культури, не смітити. А владі пропонують зробити конкретні кроки у вирішенні проблеми.