Тернопільщину засипає снігом

20/12/2017 Розмір тексту:

Мінусову температуру повітря та снігопади передбачають найближчими днями на Тернопільщині. Метеорологи попереджають про ускладнення погодних умов та створення небезпечних ситуацій на автошляхах. Жителів краю просять без необхідності у далекі мандрівки не вирушати.

Найближчими днями Тернопільщина перебуватиме під впливом холодних атмосферних фронтів. Відтак в регіоні очікується справжня зимова погода: снігопади, вітри, зниження температури повітря до десяти градусів морозу. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Метеорологи попереджають водіїв і пішоходів про небезпеку.

«Погодні умови залишатимуться несприятливими у більшості регіонів України. У Західному регіоні передбачається ожеледиця, снігопади, також погіршуватиметься видимість внаслідок опадів. Температура повітря: вночі 6 – 8 градусів морозу, місцями температура повітря знижуватиметься до десяти градусів нижче нуля. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру», – повідомляє Укргідрометеоцентр.

Метеорологи передбачають опади у вигляді снігу по всій території регіону. Однак значних заметів на автошляхах упродовж доби не прогнозують.

У службі автомобільних доріг області запевняють: необхідна техніка вже виїхала на автошляхи, щоб забезпечувати рух транспортних засобів по території регіону.

Софія Романська