Тернопільщину засипає снігом. Чи впораються дорожники і комунальники?

03/12/2017 Розмір тексту:

Як і належить, у перші дні грудня зима вступила в свої права. 2-3 грудня на Тернопільщині засніжило. Особливо в післяобідню пору у неділю. На трасах, які проходять Тернопільщиною, виникли перші затори. Наприклад, на ділянці траси Тернопіль-Хмельницький в районі села Кам’янки традиційно “стали” фури. Підйом перед селом став для них “непідйомним”. Також подекуди виникають “корки” у Тернополі.

Для “зрадофілів”, які звикли бачити у всьому недопрацювання влади, підгадуємо, що за експлуатацію, а отже і стан очищення транспортних артерій міста та області, відповідають приватні структури, які виграли відповідні тендери. Навчена попереднім аномальним початком сніжного року, місцева влада завчасно повідомила та попередила підрядників про відповідальність за невчасну та неякісну роботу.

На рівні області за дороги державного значення відповідає товариство “Техно-буд-центр” (директор – Юрій Ханін). На рівні міста за більшість доріг, окрім масивів Дружба, Кутківці, Пронятин та Березовиця – товариство “Авакс-проф”. Решта міських доріг обслуговує Міськшляхрембуд, а за прибудинкові території несуть відповідальність ЖЕКи і ОСББ.

Сподіваємося, що завтра зранку тернополяни не будуть згадувати ці та інші структури, наприклад, службу автодоріг, незлим тихим словом…

Фото ВО “Автомайдан”