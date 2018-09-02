Тернопільщину закутають осінні тумани

02/09/2018 Розмір тексту:

Ранкові тумани передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Вдень температура повітря підвищуватиметься до 27-ми градусів тепла, а от вночі буде прохолодно – стовпчики термометра знижуватимуться до десяти градусів вище нуля.

Мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці тумани, – такі погодні умови передбачають метеорологи найближчими днями на Тернопільщині. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, у першій декаді вересня на Тернопільщині спостерігатиметься майже літня погода.

«Вночі та вранці на Тернопільщині спостерігатиметься туман. Вітер південно-східний 3 – 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10 – 14 градусів тепла, вдень 25 – 27 градусів вище нуля», – повідомляє обласний гідрометеоцентр.

Метеорологи попереджають: упродовж доби в регіоні спостерігатимуться різкі зміни погодних умов. Вночі та вранці на автошляхах можливе погіршення видимості через туман.