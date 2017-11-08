Тернопільщину відвідав заступник московського патріарха Кіріла

08/11/2017 Розмір тексту:

6 листопада у Кременецькому Богоявленському жіночому монастирі УПЦ МП відбулись урочисті заходи з нагоди свята на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість».

З цього приводу обитель відвідала делегація високопоставлених архієреїв церкви Московського Патріархату на чолі зі скандально відомим настоятелем Києво-Печерської лаври митрополитом Павлом, котрий проклинав журналістів «1+1» за викривальні публікації про його багате життя.

Крім місцевих архіпастирів, у літургії владиці Павлу співслужив вікарій (заступник) Московського Патріарха Кіріла Гундяєва єпископ Каширський Іов (Смакоуз), керуючий парафіями Московського Патріархату в Канаді. Примітно, що це вже другий візит канадського «протеже» Кіріла в Кременець протягом місяця. Розпочав свої гастролі владика Іов ще 14 жовтня на Покрову, очоливши святкове богослужіння у Свято-Покровському храмі Кременця. Чим викликане таке затяжне відрядження посланця Московського Патріарха на Тернопільщину, в УПЦ МП наразі не повідомляють.