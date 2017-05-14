Тернопільщину відвідав архієпископ УПЦ МП, який освячував бойові прапори терористів
14/05/2017 0
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На травневі свята в Почаївській лаврі гостював архієпископ УПЦ МП Пантелеймон (Поворзнюк), керівник Ровеньковської та Свердловської єпархії, що знаходиться на підконтрольній сепаратистам території Луганської області.
Про це повідомляє офіційний сайт єпархії.
Візит архієпископа Пантелеймона і керівництво Почаївської Лаври і Тернопільської єпархії замовчують через скандальну репутацію архієрея. Не так давно, з благословення архієпископа Ровенковського та Свердловського був освячений «бойовий прапор» проросійських бойовиків 4-ї бригади «збройних сил ЛНР».
Втім, колега владики Пантелеймона з сусідньої Лугансько-Алчевської єпархії митрополит Іоанникій у співпраці із сепаратистами пішов ще далі, у 2014 році благословивши під час інавгурації «главу» т.зв. «ЛНР» Ігоря Плотницького.
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