Тернопільщину відвідає Патріарх Філарет

30/09/2018 Розмір тексту:

Стала відома точна дата візиту Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета на Тернопільщину. 12-13 жовтня Предстоятель УПУ КП перебуватиме з візитом на Кременеччині.

Його приїзд анонсували ще влітку, коли у с. Лішня на Кременеччині відбувалася проща родин загиблих Героїв АТО, повідомляє Терен.

– Вірні Української Православної Церкви Київського патріархату Кременеччини матимуть честь приймати в себе Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. У рамках візиту Святійший Патріарх Філарет освятить каплицю-пантеон у селі Лішня, новозбудовану церкву УПЦ КП в селі Куликів та ікону в Свято-Преображенському соборі в Кременці – повідомила редактор Кременецького радіомовлення Зоя Карп`юк.