Тернопільщину та Хмельниччину з’єднають живим ланцюгом

22/01/2017 Розмір тексту:

Символічний ланцюг єднання утворять у понад 100 містах України. На межі Тернопільської і Хмельницької областей відбудуться традиційні урочистості, які стартують о дванадцятій годині у смт. Підволочиськ.

День Соборності і Свободи – свято єднання нашої країни. З дня проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки пройшло 98 років. З цієї нагоди у Тернополі та області відбудеться ряд заходів.

«Головне свято заплановане у смт. Підволочиськ. Тож запрошуємо жителів Тернопільщини долучатися до відзначення цієї важливої дати. Також у церквах області відбудуться богослужіння, на яких вшановуватимуть учасників національно-визвольної боротьби, видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, а також полеглих у боях за її свободу. У загальноосвітніх навчальних закладах заплановані уроки просвітницького характеру, завдання яких – ознайомити дітей з правдивими історичними фактами», – відзначив начальник управління з питань внутрішньої політики, релігії та національностей Тернопільської ОДА Ігор Кульчицький.

З нагоди Дня Соборності та Свободи у районних центрах краю відбудуться патріотичні концерти.