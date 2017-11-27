Тернопільщину посипало снігом, а невдовзі приморозить

27/11/2017 Розмір тексту:

Мокрий сніг з дощем передбачають на Тернопільщині найближчими днями. Значний сніговий покрив у регіоні поки що не утворюватиметься. Температура повітря зберігатиметься в основному плюсовою.

Хмарність, сніг з дощем, плюсові температурні показники, – такі погодні умови передбачають на Тернопільщині найближчими днями. А від середини тижня обіцяють заморозки.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, останніми днями цьогорічної осені спостерігатимуться мінливі погодні умови. Температура повітря коливатиметься він незначного мінуса до незначного плюса. На дорогах може утворюватися ожеледиця.

«У Західній Україні передбачається досить хмарна погода. По всій території регіону дощитиме, дощ переходитиме у мокрий сніг. Але сніг відразу розтаватиме. Упродовж доби спостерігатимуться плюсові температурні показники: вночі 1 – 3 градуси тепла, вдень 1 – 5 градусів вище нуля. Вітер південно-західний 5 – 10 метрів з секунду. Часом незначні пориви вітру».

За попередніми прогнозами метеорологів, ближче до середини тижня опади припиняться, спостерігатиметься морозяна погода.

Софія Романська