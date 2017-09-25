Тернопільщину огорне лагідне осіннє тепло

25/09/2017 Розмір тексту:

Лагідне осіннє тепло передбачають метеорологи цього тижня на Тернопільщині. Температура повітря підвищуватиметься місцями до двадцяти градусів тепла. Також по всій території регіону обійдеться без опадів.

Мінлива хмарність з проясненнями у другій половині доби, коливання температурних показників від чотирнадцяти до вісімнадцяти градусів тепла, часом двадцять градусів вище нуля, без опадів, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, тепла погода зберігатиметься упродовж тижня.

«Останні дні вересня будуть відносно теплими. Щодо опадів, то їх також не передбачається. Вітер змінних напрямків, можливі пориви вітру і туман. Температура повітря: вночі 8 – 10 градусів тепла, вдень 14 – 18 градусів тепла, часом 20 градусів вище нуля. Вранці можлива хмарність, туман – погіршення видимості».

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, найближчим часом погода радуватиме жителів краю теплом і сонцем.

Софія Романська