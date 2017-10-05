Тернопільщину накрила хвиля отруєнь грибами. Серед постраждалих – десятки дітей

05/10/2017 Розмір тексту:

Тернопільщину накрила хвиля дитячих отруєнь грибами. У вересні в обласну дитячу лікарню з такими отруєннями потрапили понад 20 хлопчиків і дівчаток.

Про це IA ZIK повідомили у лікувальному закладі.

Лише впродовж кількох днів з реанімаційного відділення лікарні перевели чотирьох дітей, яких дорослі нагодували грибами. Наймолодшому малюку – 3 роки.

Медики б’ють на сполох, адже така кількість отруєнь є рекордною навіть для сезону «тихого полювання». Вперше за 5 років в області від грибного отруєння дитина померла.

«Смертельний випадок стався у вересні Теребовлянському районі. Сім’я вечеряла вдома юшкою з грибів. Дали спробувати і 10-річній дівчинці. За три доби дитина померла від отруєння. У юшку потрапила бліда поганка», – розповіла обласний позаштатний токсиколог Лілія Романенко.

Від блідої поганки протиотрути немає – попереджають медики. Втім, вкласти у лікарняне ліжко можуть умовно отруйні й навіть їстівні гриби, адже вони здатні вбирати токсини з навколишнього середовища.

Лікарі просять взагалі не давати грибів дітям. А малюкам, відзначають медики, не можна споживати навіть магазинних шампіньйонів – в організмі не встигає виробитися фермент, з допомогою якого перетравлюються гриби.

Отруєння проявляється зазвичай у перший день вживання. Діти скаржаться на болі в животі, блювоту, можливі розлади стільця. Якщо є найменше нездужання, слід негайно їхати до найближчої лікарні.

Цього року на Тернопільщині більшість отруєнь – у Теребовлянському та Бучацькому районах. Отрута передається навіть контактним шляхом, кажуть лікарі. Тож дорослим, які все ж вирішують збирати гриби, радять одразу ж помити руки.