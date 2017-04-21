Тернопільщину може замести снігом

21/04/2017 Розмір тексту:

Різке ускладнення погодних умов передбачають метеорологи найближчими днями на Тернопільщині. В регіоні можливі опади у вигляді снігу та ожеледиця. Відтак водіїв і пішоходів застерігають про небезпеку на дорогах.

У західному регіоні метеорологи оголосили штормове попередження. Жителів краю просять найближчими днями у далеку дорогу не вирушати. За прогнозами Укргідрометеоцентру, погодні умови сприятимуть аварійним ситуаціям.

«У західному регіоні передбачається хмарна погода з незначними проясненнями. Також вночі та вранці можливий туман, що сприятиме погіршенню видимості. Не обійдеться і без опадів, а місцями в регіоні можливий сніг, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5 – 10 метрів за секунду, часом пориви вітру. Температурні показники теж частково знизяться, вночі передбачається до п’яти градусів морозу, вдень 6 – 9 градусів тепла. Можливі різкі перепади температурних показників».

За словами метеорологів, складні погодні умови зберігатимуться і упродовж вихідних.

Софія Романська