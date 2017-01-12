Тернопільщину може “накрити” друга хвиля грипу. ВІДЕО

12/01/2017 Розмір тексту:

Зазвичай, під час шкільних канікул рівень захворюваності на грип та ГРВІ знижується. Ця тенденція актуальна і для міста в перший тиждень січня. Наразі, епідпоріг в Тернополі не перевищений.

Не дивлячись на ситуацію в країні, епідемії грипу в Тернополі немає. За словами начальника міського відділу охорони здоров’я, спостерігається стійка тенденція до зниження захворюваності, як серед дорослого населення, так і серед дітей, поідомляє ІНТБ.

«Спрацювала наша система превентивних заходів, коли ми в грудні оголосили карантин, 14-16 числа. І, відповідно, дозволили керівникам закладів освіти самостійно приймати рішення по закритті класів, в яких кількість хворих перевищує 20%. Разом із тим, за той період ми активно проводили вакцинування. В місті проведено більше 600 вакцинацій людям, які знаходяться в групі ризику», – розповів начальник міського відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Ростислав Левчук.

Однак, ця кількість не є достатньо, людей з групи ризику, які потребують вакцинації – близько 2 тисяч. І хоч кошти в бюджеті є, проблема відсутності вакцини досі не вирішена. А другу хвилю грипу прогнозують орієнтовно на лютий.

«Прогнозує Всесвітня організація охорони здоров’я, прогнозується друга хвиля, на кінець січня – лютий і далі. Ми до цього готові», – зазначив Ростислав Левчук.

Загалом, по області вакциновано проти грипу трохи більше тисячі осіб. Жодного випадку ускладнень після вакцинації, за даними обласного лабораторного центру не зареєстровано. Епідситуація із захворюваності на грип та ГРВІ на Тернопільщині залишається нестійкою, однак спостерігається динаміка до зниження.