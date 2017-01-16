Тернопільщину може накрити чергова хвиля епідемії

10/01/2017 Розмір тексту:

Після Різдвяних свят знову ускладнилася епідеміологічна ситуація на Тернопільщині, – констатують в обласній санепідслужбі. Значно збільшилася кількість хворих серед дітей і працюючого населення.

Лікарів насторожує той факт, що у більшості навчальних закладів завершилися канікули і діти повернулися за парти, оскільки це може сприяти ще одній хвилі епідемії. Відтак жителям краю радять уважно ставитися до потреб свого організму: правильно харчуватися, спати не менше восьми годин на добу. Лікарі нагадують: найбільш вразливим до вірусів є виснажений організм.

«Ситуація із захворюваністю на грип і ГРВІ в області залишається нестійкою. Говорити, що грип відступає поки що рано. Після Новорічно-Різдвяних свят можливий спалах захворюваності. А загалом від початку епідсезону маємо 33 хворих, у яких лабораторно підтверджено вірус грипу А, серед них 19 дітей і 14 дорослих. Летальних випадків, на щастя, не зареєстровано. За пронозами Інституту грипу, можлива чергова хвиля епідемії. Відтак важливо проводити заходи профілактики захворюваності», – кажуть в обласній санепідслужбі.

До слова, нині епідемічні пороги перевищено у двадцяти одному регіоні України, серед яких і Тернопільщина. Від початку епідсезону в Україні від грипу померло шість людей. На Тернопільщині летальних випадків немає.

Жителям краю рекомендують робити щеплення від грипу, однак необхідної для цього вакцини у лікувальних закладах області немає.