Тернопільщину й далі засипатиме снігом

20/03/2018 Розмір тексту:

Нестабільні погодні умови зберігатимуться на Тернопільщині до кінця тижня, – кажуть метеорологи. Упродовж доби в області спостерігатимуться сильні опади у вигляді мокрого снігу, хуртовини, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Погодні умови на Тернопільщині залишатимуться під впливом вологих атмосферних фронтів, – додають метеорологи. Відтак по всій території регіону передбачають мокрий сніг, місцями дощі зі снігом. Температура повітря в основному залишатиметься мінусовою. За прогнозами Укргідрометеоцентру, ближче до кінця тижня погодні умови стабілізуються. Температура повітря поступово підвищуватиметься.

«Упродовж доби на Тернопільщині передбачаються хуртовини. Щодо температури повітря, то вдень передбачається від одного градуса морозу до одного градуса тепла, вночі: шість – вісім градусів морозу. Вітер змінних напрямків 5 – 10 метрів за секунду, часом пориви вітру. На дорогах утворюватиметься ожередиця».

За попередніми прогнозами метеорологів, більш теплої погоди варто чекати аж наприкінці березня.

Софія Романська