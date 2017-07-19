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Тернопільщиною стрімко поширюється небезпечна інфекція. ВІДЕО
17/07/2017 1
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Про те, що в Тернопільській області різко зросла епідеміологічна ситуація хвороби Лайма, розповіли сьогодні, 17 липня, під час прес-конференції у Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевського. Це захворювання передається укусом кліща.
Працівники університитему виявили, що 43 % лісників області мають хворобу Лайма. Окрім того, на наявність цього захворювання перевірили і всіх військвослужбовців тернопільської артилерійської бригади. Із них половина виявилися хворими, повідомляє Терен.
Тому дуже важливо, як тільки ви виявили на своєму тілі кліща, не просто звернутися в лікарню, а й відразу перевірити кров на наявність інфекції. Зробити це можна у лабораторії місцевого медичного університету.
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Коментарі (1)
Volodia18/07/2017
Після укусу кліща, просто необхідно прийняти короткий 10 ти денний курс профілактичного пікування антибіотиками з групи пеніцилінів та тетрациклінів, які повністю очищають організм від збудника захворювання- борелій. Достатньо простенького Доксициліну вдозі 200 мг на добу, по100 мг двічі на день – ранком і ввечері. АЛЕ ці необхідно розпочати не пізніше 3 днів після виявлення кліща. В противному разі лікування може виявитись дуже затратним (по грошах) і дуже довгим по тривалості.