Тернопільщиною стрімко поширюється небезпечна інфекція. ВІДЕО

17/07/2017 Розмір тексту:

Про те, що в Тернопільській області різко зросла епідеміологічна ситуація хвороби Лайма, розповіли сьогодні, 17 липня, під час прес-конференції у Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевського. Це захворювання передається укусом кліща.

Працівники університитему виявили, що 43 % лісників області мають хворобу Лайма. Окрім того, на наявність цього захворювання перевірили і всіх військвослужбовців тернопільської артилерійської бригади. Із них половина виявилися хворими, повідомляє Терен.

Тому дуже важливо, як тільки ви виявили на своєму тілі кліща, не просто звернутися в лікарню, а й відразу перевірити кров на наявність інфекції. Зробити це можна у лабораторії місцевого медичного університету.