Тернопільщиною промчали півсотні російських фур. Активісти готуються їх блокувати. ВІДЕО

14/03/2018 Розмір тексту:

Колона з близько 50 фур з російськими номерами промчалася через Тернопільщину.

Мешканці області встигли зафіксувати цей рейд на відео, повідомляє Інформатор.

Відзнятий матеріал виклав на своїй сторінці у Фейсбуці депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Олег Любінський.

Як виявилося, вантажний транспорт з країни-агресора в обхід Львова, де виставлені блок-пости з блокування пересування таких фур, курсує через Тернопільську область у сторону Стрия, а далі вже до кордону з Польщею, пишуть тернополяни.

«Друзі надіслали мені відео з смт Козова,що на Тернопільщині. Колона з 50 російських вантажівок в об’їзд Львова прямують до кордону через місто Стрий», – написав Олег Любінський.

У коментарях дописувачі повідомляють, що готувалися заблокувати ці російські фури на під’їздах до Стрия.