Тернопільщиною промчали півсотні російських фур. Активісти готуються їх блокувати. ВІДЕО
Колона з близько 50 фур з російськими номерами промчалася через Тернопільщину.
Мешканці області встигли зафіксувати цей рейд на відео, повідомляє Інформатор.
Відзнятий матеріал виклав на своїй сторінці у Фейсбуці депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Олег Любінський.
Як виявилося, вантажний транспорт з країни-агресора в обхід Львова, де виставлені блок-пости з блокування пересування таких фур, курсує через Тернопільську область у сторону Стрия, а далі вже до кордону з Польщею, пишуть тернополяни.
«Друзі надіслали мені відео з смт Козова,що на Тернопільщині. Колона з 50 російських вантажівок в об’їзд Львова прямують до кордону через місто Стрий», – написав Олег Любінський.
У коментарях дописувачі повідомляють, що готувалися заблокувати ці російські фури на під’їздах до Стрия.
Друзі надіслали мені відео з смт Козова,що на Тернопільщині. Колона з 50 російських вантажівок в об'їзд Львова прямують до кордону через місто Стрий.
Опубліковано Олегом Любінським 9 березень 2016 р.
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