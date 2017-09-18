Тернопільщині загрожує ураган з Румунії

18/09/2017 Розмір тексту:

Штормове попередження оголосили рятувальники на Тернопільщині. Вони попередили про те, що на територію регіону насувається ураган, який наробив багато лиха в Румунії. Внаслідок негоди там загинуло 8 людей, 70 потрапили до лікувальних закладів.

Вплив стихії і далі відчуватиме Тернопільщина. За словами метеорологів, в регіоні передбачають сильні зливи та грози, шквали вітру. Відтак жителів краю просять берегти себе і своїх рідних, без нагальної потреби в далекі мандрівки не вирушати.

«На Західній Україні пройдуть сильні дощі, грози, шквали швидкістю 70 – 100 км. за год. Також частково знизяться температурні показники. Вночі передбачається 11 – 14 градусів тепла, вдень 12 – 17 градусів вище нуля. Спостерігатиметься мінлива хмарність місцями з проясненнями», – повідомляє Укргідрометеоцентр.

До слова, цієї ночі внаслідок сильного буревію було знеструмлено 114 населених пунктів в області.

Софія Романська