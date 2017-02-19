Тернопільщині загрожує спалах небезпечного захворювання

19/02/2017 Розмір тексту:

Тернопільщині загрожує епідемія кору, – попереджають фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я. Шалене зростання кількості хворих фіксують у сусідній Румунії. Через низький рівень вакцинації епідемія загрожує також і Україні.

Українські медики б’ють на сполох: кількість хворих на кір у Румунії збільшується, вже зафіксовано десятки смертей від цієї недуги. Переважно потерпають від кору діти.

«У нашій країні низький рівень вакцинації від кору. Тому ситуація у Румунії викликає такі побоювання. Загалом в Україні вакциновано лише третину дітей. Ті випадки смерті у Румунії, сталися серед невакцинованих дітей. В Україні ситуація із вакцинацією невтішна, у 2015-му році не було провакциновано понад 20 мільйонів дітей, саме серед них траплялися смертельні випадки. Це загальна інформація по Україні. Поширення кору відбувається досить швидко. Наприклад, якщо в залі серед ста дітей один хворий на кір, то він може заразити усіх інших. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом. І найбільш надійний захист – це щеплення», – розповів лікар із гігієни праці Богдан Марків.

Жителям краю радять не уникати щеплення від кору. Ця процедура особливо необхідна дітям.