Тернопільщині загрожує екологічне лихо

10/04/2017 Розмір тексту:

На Івачівському водосховищі, з якого здійснюється водопостачання Тернополя, існує загроза екологічного лиха.

На виконання рішення регіональної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній державній адміністрації від 01 грудня 2016 року на Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області покладено контроль за ліквідацією ТОВ «Західгідроенерго» плавунів, які скупчуються біля шлюзу Івачівського водосховища.

Фактично, ТОВ «Західгідроенерго» безпосередньо перед водоскидною спорудою встановлено металеву конструкцію, яка унеможливлює попадання плавунів у водоскидну споруду, проте перед самою гідроспорудою наявний плавун площею біля 1 га, який здатний при певних умовах завдати непоправних збитків, зазначають в обласній екологічній інспекції.

ТОВ «Західгідроенерго» станом на 05.04.2017 року цей плавун не ліквідовано. Про дану ситуацію 05.04.2017 року екоінспекція проінформувала управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської ОДА для вжиття дієвих заходів стосовно власника гідроспоруд, повідомляє Галас.