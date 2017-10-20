Тернопільщині обіцяють “солодке” життя”

20/10/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині триває збір цукрових буряків. Сировину переробляють на чотирьох цукрових заводах: Козівському, Збаразькому, Хоростківському і Чортківському. Цьогорічні площі цукрових буряків майже на вісім тисяч гектарів більші, ніж минулорічні. Урожайність теж добра. Відтак аграрії планують зібрати 1,3 мільйона тонн буряків.

Загалом по Україні зібрали більше половини цукрових буряків. Лідирують у зборі врожаю: Полтавська, Хмельницька й Тернопільська області. Центральні та північні області дещо постраждали від низьких температур, і це позначилося на врожайності. Натомість у західних областях вдається збирати в основному 50 тонн з гектара.

«Щодо обсягів переробки, то плануємо, що на Чортківському цукровому заводі перероблять близько 600 тисяч тонн цукрових буряків, на Хоростківському – до 500 тисяч тонн, на Збаразькому та Козівському – по 300 тисяч тонн. Заводи працюватимуть до кінця листопада. Діяльність цукрових заводів, це не тільки заробіток для аграріїв та робочі місця для жителів області. Це і значні надходження податку до місцевих бюджетів», – каже заступник директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Василь Кічак.

З 1.3 мільйонна тонн буряків планують виробити понад 200 тисяч тонн цукру. Це забезпечить потреби жителів області і дозволить експортувати солодкий продукт. Причин для росту цін на цукор немає, – запевняють аграрії. Проте такі тенденції можливі, враховуючи сучасні ринкові фактори а також ріст валюти.

Софія Романська