На Тернопільщині 16-річний юнак встромив ножа у груди коханцеві своєї матері

17/04/2017 Розмір тексту:

З ножовим пораненням грудної клітки до Борщівської центральної районної лікарні потрапив 29-річний житель села Устя. Отримані травми потерпілий отримав у ході сварки з колишнім чоловіком своєї пасії. Повідомлення до правоохоронців надійшло від медиків лікувального закладу.

Чоловіка доставили з села Іване-Пусте. Саме там трапилася сімейна трагедія.

На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група Борщівського відділення поліції. Поліцейські встановили, що подружжя тривалий час разом не проживає, оскільки чоловік постійно перебував на заробітках за кордоном. Коли він повернувся, дружина повідомила, що вони вже два дні як офіційно розлученні.

Однак чоловік залишився вдома, оскільки йому не було куди йти. Він зі шістнадцятирічним сином пішли спати до будинку, а колишня дружина з молодшою дитиною – до літньої кухні.

Вночі, жінка зателефонувала до свого коханця та розповіла, що її колишній чоловік повернувся. Парубок вирішив поставити всі крапки над «і». До села приїхав не один, а ще з двома приятелями.

Жінка відчинила їм двері та чоловіки почали сваритися. Подальша розмова переросла у бійку. За попередньою версією, коханець спершу вдарив сина, а потім взявся і за батька. Син, не стерпівши, що лупцюють його тата, взяв до рук кухонний ніж та кілька разів вдарив ним кривдника.

Після отриманих тілесних ушкоджень приятелі доправили коханця в медичний заклад. Медики надали потерпілому необхідну медичну допомогу, наразі його життю нічого не загрожує.

Щодо неповнолітнього відкрито кримінальне провадження відповідно до частини першої статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Правоохоронці з’ясовують, чи спричинення тілесних ушкоджень чоловікові було нанесено умисно чи в стані необхідної оборони, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.