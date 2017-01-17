Тернопільщина зустріла очільника УПЦ МП Онуфрія напівпорожнім храмом

17/01/2017 Розмір тексту:

Вже традиційно на Різдвяні свята, а саме 14 січня, Тернопільщину відвідав очільник УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій.

Про колишню помпезність візитів предстоятеля в Почаїв цього разу нагадували лише люксусові автомобілі на стоянці монастиря. Його святість і у виборі транспорту прагне досконалості. «Шевроле експлорер» за 3 мільйони гривень для митрополита Онуфрія та «Тойота лендкрузер» за 1,5 мільйона гривень для його особистої охорони, схоже, найкраще відповідають критеріям бездоганності і особистому уподобанню митрополита УПЦ МП.

От тільки літургія в Успенському соборі Почаївської Лаври, яку відслужив сам предстоятель УПЦ, стала повним розчаруванням для Московського патріархату та вкотре засвідчила втрату цією церквою свого вірянина. Навіть вибравши менший з храмів Лаври для зустрічі з Онуфрієм, керівництво лаври не змогло забезпечити належну масовку, що видно з фото, опублікованих на сайті Лаври.

Нічого дивного. Все-таки важко проповідувати Біблійні істини про гріховність багатства, коли сам напоказ розкошуєш.