Тернопільщина заростає небезпечною рослиною

09/06/2017 Розмір тексту:

Борщівник поширюється містами і селами Тернопільщини. Рослина отруйна, – констатують лікарі. Один дотик до борщівника загрожує серйозними опіками. Він росте у парках, придорожніх смугах і навіть у дворах будинків. А останніми роками борщівника помічають і на присадибних ділянках.

У Тернополі на знищення борщівника виділили майже 200 тис. грн. з міського бюджету. Рослина поширилася у всіх мікрорайонах міста. Відтак профілактичну роботу зі знищення борщівника проводитимуть по всій території.

«Робота зі знищення борщівника буде проводитися по всьому місту. Минулого року знищувалися лише великі рослини і це призвело до його поширення. Цього року борщівник буде знищуватися у зародку. Щодо приватних ділянок, то ми пропонуємо людям знищувати самим або звертатися до наших спеціалістів», – кажуть в управлінні ЖКГ Тернопільської міської ради.

Борщівник особливо небезпечний під час цвітіння, оскільки його випари обпікають шкіру навіть при легкому контакті. При значному ураженні можлива температура та нудота. Також лікарі радять берегти обпечене місце від сонячного випромінювання і звернутися за медичною допомогою.

Софія Романська