Тернопільщина вже у понеділок долучиться до акції “свободівців” “Зупинити тарифний терор”

09/04/2017 0
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8 квітня представники політради ВО «Свобода» оголосили про початок загальнодержавної акції «Зупинити тарифний терор» та розповіли про її вияв на Тернопільщині.

Анонсували масштабний рух проти тарифної політики заступник голови ВО «Свобода», екс-віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський, народний депутат від Тернопільщини  Михайло Головко та голова фракції ВО «Свобода» в Тернопільській облраді Олег Сиротюк.

Акція «Зупинити тарифний терор» стартує у понеділок, 10 квітня. У Тернополі вона розпочнеться із позачергового засідання обласної ради, де розглядатиметься звернення щодо скасування абонплати на газ. Окрім того, «свободівці» ініціювали і скликання рад у районах, містах, селищах та селах.

10 квітня Всеукраїнське об’єднання «Свобода» проведе акцію і у столиці, де пікетуватиме Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Націоналісти вимагатимуть остаточного скасування, а не відтермінування запровадження абонплати на газ, припинення тарифного здирництва українців, а також відставки Дмитра Вовка із посади голови НКРЕКП.

Руслан Кошулинський провів паралелі із призупиненням введення абонплати з нещодавньою ситуацією навколо торгівлі з ОРДЛО. Позиція Президента щодо «торгівлі на крові» змінилася саме після масштабних акцій, після прийняття радами різних рівнів звернень про підтримку блокади. Проте і зараз у формулюванні рішення вживається словосполучення «тимчасово призупинити», а не зупинити остаточно. Таку ж «тактику», на думку Руслана Кошулинського, обрали і щодо введення абонплати.

– Це, на жаль, буде намагання завуалювати рішення, адже у підготовчих документах чітко зазначена не відмова від, так званої, абонплати, а просто призупинення. Тобто відновлення її може бути завтра або післязавтра, або з 1 травня – як завгодно. Вони не демонструють чіткої позиції, а очікують на тиск суспільства. Хочу зазначити, що саме депутатський тиск став для влади перешкодою у «торгівлі на крові», а тому ми вважаємо цей метод дієвим, – зазначив Руслан Кошулинський.

Заступник голови ВО «Свобода» також оголосив і рішення, прийняте на засіданні політвиконкому, яке відбулося 7 квітня. Згідно нього Романа Навроцького, Ігоря Турського та Івана Сороколіта було виключено з лав ВО «Свобода». За результатами моніторингу серед членів партії, який проводять по всій Україні, зазначені депутати у своїх публічних виступах відійшли від програмових засад, з якими політична партія йшла на місцеві вибори, що і стало причиною їх виключення.

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