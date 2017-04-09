Тернопільщина вже у понеділок долучиться до акції “свободівців” “Зупинити тарифний терор”

Анонсували масштабний рух проти тарифної політики заступник голови ВО «Свобода», екс-віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський, народний депутат від Тернопільщини Михайло Головко та голова фракції ВО «Свобода» в Тернопільській облраді Олег Сиротюк.

Акція «Зупинити тарифний терор» стартує у понеділок, 10 квітня. У Тернополі вона розпочнеться із позачергового засідання обласної ради, де розглядатиметься звернення щодо скасування абонплати на газ. Окрім того, «свободівці» ініціювали і скликання рад у районах, містах, селищах та селах.

10 квітня Всеукраїнське об’єднання «Свобода» проведе акцію і у столиці, де пікетуватиме Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Націоналісти вимагатимуть остаточного скасування, а не відтермінування запровадження абонплати на газ, припинення тарифного здирництва українців, а також відставки Дмитра Вовка із посади голови НКРЕКП.

Руслан Кошулинський провів паралелі із призупиненням введення абонплати з нещодавньою ситуацією навколо торгівлі з ОРДЛО. Позиція Президента щодо «торгівлі на крові» змінилася саме після масштабних акцій, після прийняття радами різних рівнів звернень про підтримку блокади. Проте і зараз у формулюванні рішення вживається словосполучення «тимчасово призупинити», а не зупинити остаточно. Таку ж «тактику», на думку Руслана Кошулинського, обрали і щодо введення абонплати.

– Це, на жаль, буде намагання завуалювати рішення, адже у підготовчих документах чітко зазначена не відмова від, так званої, абонплати, а просто призупинення. Тобто відновлення її може бути завтра або післязавтра, або з 1 травня – як завгодно. Вони не демонструють чіткої позиції, а очікують на тиск суспільства. Хочу зазначити, що саме депутатський тиск став для влади перешкодою у «торгівлі на крові», а тому ми вважаємо цей метод дієвим, – зазначив Руслан Кошулинський.

Заступник голови ВО «Свобода» також оголосив і рішення, прийняте на засіданні політвиконкому, яке відбулося 7 квітня. Згідно нього Романа Навроцького, Ігоря Турського та Івана Сороколіта було виключено з лав ВО «Свобода». За результатами моніторингу серед членів партії, який проводять по всій Україні, зазначені депутати у своїх публічних виступах відійшли від програмових засад, з якими політична партія йшла на місцеві вибори, що і стало причиною їх виключення.