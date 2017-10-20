Тернопільщина вимирає: з початку року населення області зменшилося на майже 5000 людей

20/10/2017 Розмір тексту:

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою на 1 вересня 2017 року, становила 1,054 млн. осіб.

З них 472,4 тис. осіб проживали у містах та 581,9 тис. – у селах.

Упродовж січня-серпня чисельність населення зменшилася на 4838 осіб.

Природний рух населення в січні–серпні у порівнянні з відповідним періодом минулого року характеризувався зменшенням кількості народжених на 312 дітей та збільшенням кількості померлих на 20 осіб.

Такими є дані Головного управління статистики у Тернопільській області.