Тернопільщина втратила ще одного захисника

03/04/2018 Розмір тексту:

Тернопільщина втратила ще одного захисника. Обірвалося життя військовослужбовця служби за контрактом, солдата Бібка Сергія Дмитровича.

Про це повідомляють у військовій частині А3215, у якій ніс службу чоловік.

Сергій Бібко народився у 1959 році.

За попередньою інформацією, він помер від інсульту.

Похоронять солдата 5 квітня у Ланівцях.

Командування та особовий склад військової частини А3215 висловлює сум з приводу передчасної смерті військовослужбовця.