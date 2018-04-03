Тернопільщина втратила ще одного захисника

03/04/2018 0
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Тернопільщина втратила ще одного захисника. Обірвалося життя військовослужбовця служби за контрактом, солдата Бібка Сергія Дмитровича.

Про це повідомляють у військовій частині А3215, у якій ніс службу чоловік.

Сергій Бібко народився у 1959 році.

За попередньою інформацією, він помер від інсульту.

Похоронять солдата 5 квітня у Ланівцях.

Командування та особовий склад військової частини А3215 висловлює сум з приводу передчасної смерті військовослужбовця.

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