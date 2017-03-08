Тернопільщина втратила одну із своїх “родзинок”. ФОТО

08/03/2017 0
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7 березня через значний вік, а мабуть також і через неналежний догляд зруйнувалася пам’ятка місцевого значення, найвідоміше дерево Бучаччини – Золота липа.

Золота липа – дерево, яке мало приблизно 430 років, а також була ботанічною пам’яткою природи місцевого значення, яка росла по вулиці Степана Бандери в Бучачі.

В 2011 році Золота липа посіла 3 місце в номінації «Історичне дерево України» у всеукраїнському конкурсі «Національне дерево України».

Дуже сумно та гірко через те, що місто вкотре втратило одну із своїх «родзинок» та прикрас, пише сайт buchach.org.ua.

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