Тернопільщина: все горить і димить. ФОТО

03/04/2017 Розмір тексту:

Незважаючи на заборони, штрафи і навіть небезпеку люди продовжують спалювати торішню траву.

Так, 2 квітня пожежно-рятувальні підрозділи залучались 16 разів для ліквідації пожеж в екосистемах. Горіла суха трава, очерет, інші минулорічні рослинні залишки та сміття в Кременецькому, Зборівському, Підволочиському, Шумському, Тернопільському, Лановецькому, Борщівському, Чортківському, Шумському, Бучацькому районах та в місті Тернопіль.

12:20 – м. Кременець, вул. Крейдяна: пожежа сухої трави на відкритій території. Вогнем знищено суху траву на площі 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

12:59 – м. Тернопіль, вул. Паркова, 12: пожежа сміття у підвальному приміщенні одноповерхової недіючої будівлі колишнього дитсадка. Вогнем знищено сміття на площі 5 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління.

13:15 – м. Тернопіль, вул. Львівська: пожежа сухої трави на відкритій території. Вогнем знищено суху траву та кущі окремими осередками на площі 0,027 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

13:36 – м. Тернопіль, вул. Микулинецька: пожежа сухої трави на відкритій території (біля авторинку). Вогнем знищено суху траву, очерет на площі близько 3 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

14:15 – с. Чернилів-Руський Тернопільського району: пожежа сміття на відкритій території. Вогнем знищено сміття на площі 0,007 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

14:40 – околиці х. Озерна Зборівського району: пожежа сухої трави на відкритій території біля лісопосадки. Внаслідок пожежі вогнем знищено суху траву, очерет на площі близько 2 га., частково пошкоджено дерева. Пожежу ліквідовано черговими караулами місцевої пожежної команди с. Озерна та 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

15:25 – с. Криве Підволочиського району: пожежа сухої трави на відкритій території. Вогнем знищено суху траву на площі 0,02 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 24-го державного пожежно-рятувального поста Управління, під час гасіння врятовано лісонасадження на площі 0,05 га.

16:05 – с. Садки Шумського району: пожежа сухої трави на відкритій території торфополя. Вогнем знищено суху траву на площі 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 16-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Не допущено займання торфу.

16:11 – м. Ланівці, вул. Миру: пожежа сухої трави на відкритій території. Вогнем знищено суху траву на площі 0,007 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 11-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

16:31 – с. Біла Чортківського району: пожежа сухої трави на відкритій території. Вогнем знищено суху траву на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

16:59 – м. Борщів, вул. Нічлава: пожежа сухого очерету на відкритій території. Вогнем знищено сухий очерет на площі 0,03 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

18:15 – Околиці м. Шумськ: пожежа сухої трави на відкритій території торфополя. Вогнем знищено суху траву на площі 5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 16-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Не допущено займання торфу.

18:49 – с. Криве Підволочиського району: пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі вогнем знищено суху траву на площі 0,01 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 24-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

19:40 – с. Довжанка Тернопільського району: пожежа сухої трави на відкритій території. Вогнем знищено суху траву на площі 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

20:25 – с. Біла Тернопільського району: пожежа сухого очерету на відкритій території (біля ресторану «Рибка»). Вогнем знищено суху траву та очерет на площі 0,4 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

21:06 – с. Трибухівці Бучацького району: пожежа сухої трави на відкритій території. Вогнем знищено суху траву та чагарники на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Причини виникнення пожеж та збитки встановлюються, повідомляють у ДСНС України у Тернопільській області.