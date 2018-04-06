Тернопільщина у вогні: лише за добу в області сталося вісім пожеж

06/04/2018 Розмір тексту:

З настанням потепління знову частішають випадки пожеж сухої трави. Нерідко їх виною є с аме людська байдужість та недбалість. Кинутий недопалок, непогашене багаття, неконтрольоване спалювання рослинних залишків, а то і звичайні дитячі пустощі можуть принести не лише значних втрат екосистемам, але і становлять загрозу самій людині.

Зокрема, лише за минулу добу вогнеборці 8 разів залучалися за ліквідації пожеж такого типу, повідомляють в Управлінні ДСНС.

О 13:35 виникла пожежа сухої трави на присадибній ділянці у смт. Козова. Загорання ліквідував черговий караул 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

О 16:15 горіла суха трава у с. Великі Бірки Тернопільського району. Це загорання ліквідовано зусиллями місцевої пожежної команди селища Великі Бірки.

О 16:36 черговим караулом 23-го державного пожежно-рятувального поста 5-ї ДПРЧ Управління ліквідовано пожежу самосіву у с. Старий Тараж Кременецького району.

О 16:38 черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ліквідував пожежу сухої трави, площею 0,4 га, у місті Борщів.

О 20:43 вогнеборці місцевої пожежної команди села Шляхтинці Тернопільського району ліквідували пожежу сухої трави на площі 3 га у селі Шляхтинці. Під час гасіння було недопущено перекидання полум’я на лісовий масив, який знаходився поблизу.

О 21:00 черговий караул 11-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ліквідував пожежу сухої трави у селі Мартишківці Лановецького району.

О 21:27 черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ліквідував загорання очерету на відкритій території поблизу села Біла Тернопільського району.

О 22:31 вогнеборці 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ліквідували загорання сухої трави поблизу міста Теребовля.