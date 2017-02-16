Тернопільщина тонне у смітті. Екологи б’ють на сполох

16/02/2017 Розмір тексту:

В області немає жодного паспортизованого сміттєзвалища. Сміття з більшої частини регіону звозять у Малашівці. Як наслідок – серйозно погіршується навколишнє середовище, забруднюються ґрунти і підземні води. Проблема потребує термінового вирішення, – констатують екологи. У протилежному – про екологічно чисту продукцію на Тернопільщині доведеться забути.

Загалом в області нараховують понад сімсот стихійних сміттєзвалищ, діяльність жодного не відповідає санітарним вимогам.

«В області нараховується близько 740 сміттєзвалищ, які не відповідають елементарним правилам їх експлуатації та експлуатуються без жодних дозвільних документів. Викидання побутових відходів у неспеціально обладнаних місцях призводить до засмічення земель та забруднення підземних вод. Знаємо основні сміттєзвалища, їх стан. Але проектованих, паспортизованих сміттєзвалищ, які відповідають вимогам в області в нас немає. Щодо Малишівецького сміттєзвалища, то там здійснюється вивезення побутових відходів десь приблизно з 60 % від загальної площі області, але його треба рекультивувати, треба закривати. Рекультивація повинна бути зроблена відповідно до проекту і треба вирішувати питання щодо виділення окремого полігону, а також думати за переробку і сортування сміття», – кажуть в обласному управлінні Держекоінспекції в області.

Паспортизовані сміттєзвалища та переробка сміття – поки лише у планах представників влади. Реальних кроків у вирішенні проблеми наразі непомітно.