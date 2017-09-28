Тернопільщина спільно з Польщею реалізовуватиме культурно-мистецький проект

28/09/2017 Розмір тексту:

У рамках участі у VІ Конгресі ініціатив Східної Європи, що відбувся у Любліні, голова обласної ради Віктор Овчарук зустрівся із директором Люблінського музею Катериною Мєчковською.

Головною темою розмови стало підписання рамкової угоди про співпрацю між Люблінським та Тернопільськими музеями. Планується, що угодою будуть передбачені реалізація історичних проектів від найдавніших часів. Зокрема, археологічні та історичні проекти від Черняхівської культури та Київської Русі до періоду ІІ Світової війни; етнографічні, мистецькі та літературні проекти.

«Україна та Польща є не просто країнами-сусідами, ми маємо схожий менталітет, близькі мови, культуру і, зрештою, історію, адже Західна Україна та Польща довгий час перебували в одній державі. Відтак співпраця в культурно-освітньому середовищі потрібна обом сторонам. Підписання таких угод не лише відкриє дорогу культурно-історичним пам’яткам Тернопільщини у Європу, а й додасть нам необхідного досвіду в реалізації спільних проектів», — зазначив Віктор Овчарук.