Тернопільщина приєднається до спільної молитви за перемогу

22/03/2017 0
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Всеукраїнська Рада церков та релігійних організацій виступили з ініціативою щодо проведення 2 квітня спільної молитви за перемогу над агресором і справедливий мир.

Про це повідомляє начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Кульчицький.

«Відкрите звернення підписала ціла низка релігійних організацій. Головний захід — спільна молитва відбудеться 2 квітня у Києві о 15.00 год на Софійській площі. Дану ініціативу релігійних організацій підтримала й Тернопільська обласна державна адміністрація підтримала. Того ж дня, 2 квітня в обласному центрі на Театральному майдані о 12.30 тернополяни й гості міста також матимуть змогу взяти участь у спільний молитві за участю церков та релігійних організацій», — зазначив Ігор Кульчицький.

Cпільно молитимуться за мир й в усіх районних центрах нашої області.

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