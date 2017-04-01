Тернопільщина продовжує лідирувати за рівнем зарплат… ззаду

01/04/2017 Розмір тексту:

Середня заробітна плата по Україні за лютий 2017 року становить 6209 гривень.

Про це свідчать опубліковані дані Державної служби статистики України, передає Gazeta.ua.

Найвища середня зарплата становить 9832 гривень – в Києві, а по Київській області цей показник дорівнює 6366 грн. Найнижчі зарплати – у Тернопільській та Чернівецькій областях, 4790 грн і 4792 грн відповідно.

У Чернігівській області в лютому зафіксована середня зарплата в розмірі 4855 грн, а в Житомирській – 4986 грн.

У Вінницькій області середня зарплата дорівнює 5225 грн, у Волинській – 5119 грн, в Закарпатській – 5420 грн, у Львівській – 5469 грн, в Рівненській – 5276 грн, а в Івано-Франківській – 5292 грн. Середня зарплата в Кіровоградській області склала 5002 грн, у Миколаївській – 5874 грн, в Одеській – 5698 грн, в Полтавській – 5829 грн, а в Хмельницькій і Черкаській 5052 грн і 5116 грн відповідно.

Як повідомляється, дані вказані без урахування територій, де проводиться антитерористична операція, а також Севастополя і Криму.