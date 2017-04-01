Тернопільщина продовжує лідирувати за рівнем зарплат… ззаду
Середня заробітна плата по Україні за лютий 2017 року становить 6209 гривень.
Про це свідчать опубліковані дані Державної служби статистики України, передає Gazeta.ua.
Найвища середня зарплата становить 9832 гривень – в Києві, а по Київській області цей показник дорівнює 6366 грн. Найнижчі зарплати – у Тернопільській та Чернівецькій областях, 4790 грн і 4792 грн відповідно.
У Чернігівській області в лютому зафіксована середня зарплата в розмірі 4855 грн, а в Житомирській – 4986 грн.
У Вінницькій області середня зарплата дорівнює 5225 грн, у Волинській – 5119 грн, в Закарпатській – 5420 грн, у Львівській – 5469 грн, в Рівненській – 5276 грн, а в Івано-Франківській – 5292 грн. Середня зарплата в Кіровоградській області склала 5002 грн, у Миколаївській – 5874 грн, в Одеській – 5698 грн, в Полтавській – 5829 грн, а в Хмельницькій і Черкаській 5052 грн і 5116 грн відповідно.
Як повідомляється, дані вказані без урахування територій, де проводиться антитерористична операція, а також Севастополя і Криму.
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