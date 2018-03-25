Тернопільщина підписала угоду із Світовим конгресом українських молодіжних організацій
Для нас діаспора була, є і буде не тільки елементом національної та духовної спорідненості. Для нас діаспора також є елементом державної політики та відстоювання національних інтересів. Адже сьогодні ми як ніколи відчуваємо підтримку з боку Президента України Петра Порошенка, Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, а також більшості депутатів у Парламенті, котрі схиляються щодо необхідності розвитку співпраці з діаспорою.
Про це зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час зустрічі з молодіжними лідерами української діаспори.
Вони, нагадаємо, перебувають на Тернопільщині більше тижня. Протягом цього часу для них тривав тренінгівовий проект «Молодіжний лідер СКУМО», котрий покликаний був посприяти в організації підготовки майбутніх лідерів серед представників молодіжних організацій діаспори, активному залученні в процеси розвитку молодіжного діаспорного руху та Світового конгресу українських молодіжних організацій, а також в змiцненні iснуючих і налагодження нoвих контактів.
За результатами перебування діаспорян на Тернопільщині, відбулося підписання Угоди про співпрацю між Тернопільською обласною державною адміністрацією, Тернопільською обласною радою та Світовим конгресом українських молодіжних організацій. А також окремо підписали Угоду про співпрацю між СКУМО та Тернопільською міською радою.
Ця ініціатива, як наголосив Степан Барна, має бути визначальною в питанні реалізації спільних молодіжних ініціатив між Тернопільською областю та Світовим конгресом українських молодіжних організацій, в тому числі пріоритетом має бути оздоровлення дітей учасників АТО, сприяння в розвитку економічного, соціально-культурного та освітнього співробітництва.
«Хочу подякувати кожному представникові українських діаспор з 13 країн світу, котрі сьогодні перебувають на Тернопільщині, за підтримку України у світі, за те, що маєте чітку позицію щодо війни з Росією, за те, що підтримуєте нашу молодь, допомагаєте і сприяєте в оздоровленні наших солдат», – звернувся до усіх присутніх очільник Тернопільщини.
Він також додав, що область й надалі зацікавлена в тому, щоб через українську діаспору можна було отримати комунікацію з бізнесом.
«Сьогодні ми прагнемо до того, щоб представники українства, котрі виїхали за кордон мали можливість, а ми як органи державної влади готові активно в цьому сприяли, поверталися додому та вкладали кошти у розвиток економіки нашої держави. Тому, сподіваюся, що ми й надалі будемо активно співпрацювати, адже серце української діаспори знаходиться у Тернопільській області. І це серце вболіває за вас, підтримує і чекає на реалізацію усіх спільних проектів і заходів», – підсумував Степан Барна.
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