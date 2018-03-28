Тернопільщина отримала ще одну Заслужену артистку України

28/03/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Чарівній тернополянці, актрисі Тернопільського обласного академічного театру ім. Т.Г.Шевченка присвоєно звання “Заслужений артист України”.

Про це йдеться в Указі Президента України №87/2018 від 26 березня про відзначення державними нагородами з нагоди Міжнародного дня театру, повідомляє Галас.

Оксана Малінович закінчила акторське відділення Тернопільського музичного училища (1998, курс В’ячеслава Хім’яка) та Київську державну академію керівних кадрів культури і мистецтв (2008, нині Національна академія). Від 1998 року – акторка Тернопільського академічного обласного драматичного театру імені Т. Г. Шевченка.

До речі, тепер у родині Маліновичів двоє “заслужених”. Чоловік Оксани – відомий актор Андрій Малінович заслуженим артистом став у 2016 році.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи даремними були жертви Героїв Небесної сотні?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,532 / 11.38m