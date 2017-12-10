Тернопільщина отримала чотири мільйони гривень на добру справу

10/12/2017 Розмір тексту:

Інтернатна форма виховання дітей має залишитися у минулому. За новою концепцією всі діти повинні виростати у родинах. Виходом із ситуації мають стати прийомні сім’ї та будинки сімейного типу. Держава обіцяє фінансово утримувати їх.

На початку осені Тернопільщина отримала майже чотири мільйони гривень з державного бюджету на створення будинків сімейного типу та прийомних сімей. Ці гроші спрямують на створення будинків сімейного типу та прийомних родин.

«Ми заохочуємо людей, які люблять дітей – створювати будинки сімейного типу, а також прийомні родини. Держава бере на себе багато різних витрат, а також повністю фінансово забезпечує виховання дітей. Наша служба регулярно навідуватиметься до таких родин, щоб дізнатися у яких умовах зростають діти, і чи потребують вони певної допомоги. Всі, хто має бажання, прийняти дітей з інтернатів, можуть звернутися до нашої служби», – відзначив начальник служби у справах дітей Ростислав Дрозд.

Жителям краю, які планують усиновлення чи створення прийомних сімей, необхідно пройти спеціальне навчання. Такі курси регулярно організовують в обласному центрі.

Софія Романська