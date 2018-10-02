Тернопільщина отримала черговий “привіт” з війни

02/10/2018 Розмір тексту:

Минулої доби зареєстровано дві небезпечних знахідки.

1 жовтня на приватних присадибних ділянках в селах Великі Гаї Тернопільського району та в Новостав Шумського районів під час проведення господарських робіт місцевими мешканцями виявлено артилерійські снаряди калібром 45 та 76 мм часів Другої світової війни.

Всього з початку року на Тернопільщині виявлено 919 та знешкоджено 918 боєприпасів часів минулих воєн, повідомляють у ДСНС.