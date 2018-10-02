Тернопільщина отримала черговий “привіт” з війни
02/10/2018 0
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Минулої доби зареєстровано дві небезпечних знахідки.
1 жовтня на приватних присадибних ділянках в селах Великі Гаї Тернопільського району та в Новостав Шумського районів під час проведення господарських робіт місцевими мешканцями виявлено артилерійські снаряди калібром 45 та 76 мм часів Другої світової війни.
Всього з початку року на Тернопільщині виявлено 919 та знешкоджено 918 боєприпасів часів минулих воєн, повідомляють у ДСНС.
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