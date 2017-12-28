Тернопільщина отримає 178 мільйонів гривень на розвиток медицини у сільській місцевості – постанова Уряду

28/12/2017 Розмір тексту:

Вже у січні наступного року облдержадміністрації мають подати до Мінрегіону пропозиції щодо проектів та заходів, які фінансуватимуться за рахунок субвенції державного бюджету на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.

Про це йдеться у відповідній Постанові Кабінету Міністрів (№983).

Розмір субвенції загалом складає 4 млрд. грн. Кошти спрямовуватимуться на:

будівництво медичних закладів у сільській місцевості,

придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я у сільській місцевості;

розвиток телекомунікаційної інфраструктури;

забезпечення житлом та автотранспортом медичних працівників, що працюють у сільській місцевості.

Надалі об’єкти, на фінансування яких залучається субвенція, фінансуватимуться або утримуватимуться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Розподіл коштів субвенції між областями виглядає так:

Джерело: decentralization.gov.ua