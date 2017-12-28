Тернопільщина отримає 178 мільйонів гривень на розвиток медицини у сільській місцевості – постанова Уряду
Вже у січні наступного року облдержадміністрації мають подати до Мінрегіону пропозиції щодо проектів та заходів, які фінансуватимуться за рахунок субвенції державного бюджету на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.
Про це йдеться у відповідній Постанові Кабінету Міністрів (№983).
Розмір субвенції загалом складає 4 млрд. грн. Кошти спрямовуватимуться на:
будівництво медичних закладів у сільській місцевості,
придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я у сільській місцевості;
розвиток телекомунікаційної інфраструктури;
забезпечення житлом та автотранспортом медичних працівників, що працюють у сільській місцевості.
Надалі об’єкти, на фінансування яких залучається субвенція, фінансуватимуться або утримуватимуться за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Розподіл коштів субвенції між областями виглядає так:
Джерело: decentralization.gov.ua
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